L’agence tourisme vous propose ce matin une escapade urbaine. Charleroi, on l’oublie souvent, a la grande chance d’être traversée par une rivière, la Sambre, qui a marqué son histoire et qui inspire aujourd’hui le renouveau de la ville. Guy LEMAIRE, des Ambassadeurs, découvre en compagnie d’André Lierneux, Historien et guide à la Maison du Tourisme de Charleroi, comment le cours de la Sambre a façonné la ville.