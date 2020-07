L'invité actu : Bruxelles au vert sur Auvio

L’agence Tourisme vous ouvre ses portes à Bruxelles ce matin. Non pas en mode city trip mais plutôt pour se mettre au vert. Bruxelles qui, grâce à ses parcs, sa promenade verte et son maillage vert est la capitale la plus verte d’Europe. Le cimetière d’Evere contribue lui aussi à la verdurisation de notre capitale. Loin d’être uniquement un lieu de sépultures, il est également un lieu de vie. Un parc qui regorge d’histoires, de légendes que nous partage aujourd’hui Philippe Baudot que Guy Lemaire a rencontré dans le cadre de l’émission « Les ambassadeurs »

Le cimetière du Père Lachaise brux