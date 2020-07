L'invité actu : Direction Saint-Hubert sur Auvio

On continue nos excursions aux 4 coins de notre belle Wallonie. Ce matin, direction Saint-Hubert en province du Luxembourg, au cœur de l'Ardenne.

Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, Saint-Hubert peut se targuer d’un passé prestigieux hors du commun.

De nombreux édifices dont la basilique rappellent que le destin de la ville a longtemps été lié à son abbaye et à la légende de saint Hubert.

Une légende selon laquelle saint Hubert se serait converti au christianisme à la suite de sa rencontre avec un cerf Sur la place du Marché, devant la basilique, Richard Jusseret (présiden