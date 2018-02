Séquence découverte - Blade Runner - 15/02/2018

La séquence découverte de Jour Première.



Pour exécuter ses basses besognes, l’Homme peut compter sur des androïdes… même pour le sexe. C’est dire s’il est tombé bien bas. La société ne s’en porte pas mieux. D’ailleurs cette société est aujourd’hui divisée, affaiblie par les nombreuses tensions entre les humains et ces esclaves modernes. Kay est officier de police. Mieux encore, il fait partie des Blade Runner, une force d’intervention chargée de trouver et d’éliminer ces androïdes qui n’obéissent plus aux ordres des humains.