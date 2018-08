Quand on parle de Cinéma italien, on pense tout de suite à Fellini, Pasolini et tutti quanti. Or le Cinéma italien est tout aussi riche que varié. À travers cette excellente bande dessinée « Midi-Minuit » vous allez découvrir ou redécouvrir un Cinéma italien un peu oublié mais tout aussi intéressant qu'excitant voire effrayant. Car « Midi-Minuit » rend un magnifique hommage aux Giallo...