L'invité actu : avec Samuel Poos, corrdinateur du Trade For Development Center sur Auvio

A partir de ce mercredi 7 octobre jusqu’au samedi 17, se déroule la semaine du commerce équitable, un système commercial qui donne aux producteurs défavorisés, généralement du Sud, la possibilité d’un développement durable. Grâce à quoi ils peuvent se construire une vie décente pour eux-mêmes et pour leurs familles. Où trouver des produits issus du commerce équitable ? Les Belges en achètent-ils souvent ? Quelles sont les nouveautés ? On en parle avec Samuel POOS, coordinateur du Trade For Development Center (TDC).