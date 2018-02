Sarah CISINSKI et Chloé ROOSE sont deux foodies passionnées. Elles ont créé le guide en ligne BrusselsKitchen.com et viennent de publier « Brussels Kitchen : Les meilleurs adresses food & style » (Editions Racine). Elles s’apprêtent à vivre un samedi d’enfer face à Florence MENDEZ, Bert KRUISMANS et Johan DE MOOR. Présentation : Nicolas BUYTAERS