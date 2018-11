Samuel Benchetrit "Reviens" (Grasset) - Entrez sans frapper - 01/11/2018

Le réalisateur, écrivain, scénariste, auteur de théâtre et acteur français Samuel Benchetrit pour son roman "Reviens" (Grasset). Son fils est parti, son ex-femme le harcèle, son éditeur le presse, des mariées de téléréalité le fascinent, Pline l'Ancien le hante, un canard le séduit, une infirmière bègue le bouleverse... Bienvenue dans le monde tendre et poétique d'un écrivain en quête d'inspiration et d'amour. Un feu d'artifice tout à tour grave, hilarant et émouvant.

Émission Entrez sans frapper