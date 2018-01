Sample ! Aux origines du son Hip-Hop - Entrez sans frapper - 24/01/2018

Le journaliste musical français Brice Miclet pour son livre "Sample ! Aux origines du son Hip-Hop" (Le Mot et le Reste).



« Sample ! » est une injonction. Celle que les producteurs hip-hop se lancent à eux-mêmes depuis près de quarante ans. En allant piller les musiques qui les entouraient, ces musiciens ont donné naissance à l'un des courants musicaux les plus importants de notre époque et redéfini le principe de composition musicale, quitte à se frotter aux avocats et à provoquer de retentissants procès. Se pencher sur les samples marquants du hip-hop, c'est explorer de nombreuses portes d'entrée vers cette musique, révéler les secrets de fabrication de hits tels que « California Love » de 2pac ou « Hard Knock Life » de Jay-Z ou partir à la redécouverte d'artistes oubliés ou trop peu connus. C'est parcourir les ponts dressés entre le hip-hop et ses origines soul, jazz et funk, ses relations avec le rock, le classique, la chanson française, la musique tibétaine etc. C'est découvrir l'histoire des technologies qui ont permis ce travail, celle de labels mythiques, de producteurs talentueux. C'est embrasser toute la richesse du hip-hop.

