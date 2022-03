Salut les Copions : C'est lundi, sont présents dans la sémillante classe de Walid : Raoul Reyers, Gilles Dal et Juan d'Oultremont. sur Auvio

C'est aussi la Semaine du livre sur La1ère, l'élève d'un jour est donc auteur, et journaliste : JEAN-PAUL DUBOIS-LEBRUNpour « Mythologie d’hier à aujourd’hui » (Larousse). Si on vous dit Athéna, Pandore, ou Morphée, les mots panique, sosie, ou mercredi, mais aussi des marques comme Aquarius, Clio ou encore Ajax, tous ces mots tirent leur origine de la mythologie ! Cachés derrière des mots, des histoires, des expressions ou encore des marques, les personnages de légende nés il y a plus de trente siècles se manifestent encore toujours dans notre quotidien. C’est cela qu’explore ce livre passionnant !