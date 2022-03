Salut les Copions : sur Auvio

En ce lundi autour de Walid : Raoul Reyers, Edgar Szoc et Corentin Candi !



L'élève d'un jour : Olivier de Benoist pour son dernier spectacle LE PETIT DERNIER

À chacun de ses trois enfants Olivier de Benoist s'est engagé à faire un one man show : Très Très Haut débit, Fournisseur d'excès et 0/40.

Olivier de Benoist étant tout juste père pour la quatrième fois, il respecte donc sa parole en proposant un nouveau spectacle qu'il a appelé naturellement Le Petit Dernier ! "Une ode à la contraception" où celui que l'on surnomme ODB promet de donner quelques conseils à des parents surmenés.

¿ 26/03/22 Aula Magna de Louvain-La-Neuve

¿ 27/03/22 Grand Manège de Namur

¿ 15/04/22 Centre Culturel d'Andenne

¿ 05/05/22 Wex de Marche-en-Famenne

¿ 20/05/22 Centre Culturel d'Auderghem

¿ 27/05/22 Salle Baudouin IV de Braine-le-Comte

¿ 24/03/23 Forum de Liège

Casting et équipe Animateur Walid