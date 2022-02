En ce 1er jour de congé scolaire, la classe reste ouverte ave Walid, Raoul Reyers et Juan d'Oultremont !



Avec des exposés autour de l'occupation des enfants, d'enlever son masque, de la Compagnie créole, du couple Balkany, et des questions à propos de la plateforme youtube et d'un cocktail-médicament...

Casting et équipe Animateur Walid