En cette journée mondiale des guides touristiques, on vous emmène faire un tour dans notre classe déjantée sous la houlette de Walid, en compagnie de Gilles Dal, Corentin Candi et Raoul Reyers !



Il est question du Bhoutan, de conquête spatiale, de l'Atomium, de réussite professionnelle, de Patricia Kaas et du mauvais oeil, dans la joie et la mauvaise foi !

Casting et équipe Animateur Walid