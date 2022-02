Dernier jour de classe vraiment classe de la semaine, avec Walid, Raoul Reyers, Benjamin Schoos et Céline Scoyer.



Sont évoqués entre autres la fin de "Plus belle la vie", les JO d'hiver, les arnaques téléphoniques, le dopage, André Franquin et les hélicoptères. Avec aussi les épreuves du Raoul illustré et la mise en examen.

