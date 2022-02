En ce 14 février, Raoul Reyers, edgar Szoc et Benjamin Schoos sont en direct et en studio avec Walid !



L'élève d'un jour : LE Monsieur Sport de la RTBF, MICHEL LECOMTE.



Il sera question de jeux olympiques, de bolide, de tyrans romantiques, de Jean-Claude Killy et de Jacques Chirac...

