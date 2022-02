Michael Albas, Raphael Charlier et Raoul Reyers sont les élèves de la classe déjantée autour de Walid !



Il est question de Daft Punk, Che Guevara, Tic & Tac, de brasser vent et de dépenser 100 euros, des mots à deviner et une mise en examen d'enfer !

Casting et équipe Animateur Walid