Salut les Copions : L'élève d'un jour en ce vendredi est aussi une ancienne prof : MANON LEPOMME ! sur Auvio

Après le succès de "Non, je n'irai pas chez le psy", elle est en tournée avec "Je vais beaucoup mieux merci!", un autre stand-up pas piqué des hannetons dont elle parlera au micro de Walid, entre autres choses, avec comme autres élèves dans cette classe de 16h à 17h Raoul Reyers, Gilles Dal et Jean-Jacques Jespers; Toutes les dates (et pas mal affichent déjà complet) sont à retrouver ici !