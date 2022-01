Salut les Copions : Manon Lepomme est dans Salut les Copions ! sur Auvio

L'élève d'un jour en ce vendredi est aussi une ancienne prof : MANON LEPOMME !





Après le succès fulgurant de son précédent spectacle, Je n'irai pas chez le psy, Manon Lepomme est de retour avec Je vais beaucoup mieux merci !



Dans ce nouveau show, Manon est encore plus déjantée et névrosée qu'avant. Mais elle a grandi et se pose de plus en plus de questions existentielles : Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Eh oui, Manon aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo.



L'humoriste liégeoise s'est lancée dans une large tournée de plus de 45 dates pour ce spectacle. Elle sera notamment le 14 février au Comédie Centrale de Charleroi, les 25 et 26 mars au ???Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles, le 27 mars à Namur is a joke, le 31 mars au Gala du rire de Bastogne.

Toutes les dates (et pas mal affichent déjà complet) sont à retrouver ici !

Casting et équipe Animateur Walid