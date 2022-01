Dans la classe de ce jeudi autour de Walid : Raoul Reyers, David Wathelet des Niouzz et Fred Jannin.



Et un autre camarade rejoint la classe pour 1 heure : STEFAN LIBERSKI. Pour parler de sa vie, son oeuvre, et "Une grande acrice", son dernier roman (Onlit éditions)

