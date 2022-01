Un début de semaine en fanfare pour cette classe déjantée, en ce blue monday, autour de Walid avec Raoul Reyers, Michael Albas et Salva di Bennardo (avec sa guitare).



Il est question de requins, de loi danoise, de phrases politiques assassines, d'Adolphe Sax et de mort, dans la joie, la bonne humeur et la mauvaise foi !

Casting et équipe Animateur Walid