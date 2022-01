Salut les Copions : sur Auvio

Au programme de ce jeudi, une rediffusion de l'émission du 5 novembre.



Avec Walid, Raoul Reyers, Chistelle Delbrouck et Salvatore di Bennardo, mais ce n'est pas tout !



Il rejoint notre classe déjantée pour parler de sa série "Chez Nadette" diffusée tous les jours sur la Une à 19h20 : THIERRY DE COSTER !

Dans cette série 100% wallonne, le réalisateur raconte l'histoire de Nadette et Pauline, mère et fille, au sein d'un bistrot. On découvre la condition de la femme en milieu rural. Humour, personnages hauts en couleur et hommage à la langue wallonne garantis ! D'ailleurs, une de nos chroniqueuses joue le rôle principal, Nadette : Christelle Delbrouck !



Les épisodes durent 3 minutes 30 et sont disponibles également sur Auvio.

