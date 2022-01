C'est un peu la rentrée en ce lundi 10 janvier, pour une classe décalée qui s'annonce des plus sémillantes en compagnie de Walid, Raoul Reyers, Corentin Candi et Catherine Ronvaux !



Il sera question de tennis, de bonnes résolutions, de promesses de campagne, de Stromae, de Franck Vandenbroucke et de question d'enfants... Entre autres !

Casting et équipe Animateur Walid