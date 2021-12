Salut les Copions : sur Auvio

C'est la dernière de 2021 de Salut les copions en cette veille de Noël !

Ce sera la trêve, retour en forme et en fanfare le 10 janvier !



Et pour cette dernière avec Walid, Raoul Reyers, Réal Siellez et Gilles Dal, il sera question de tube de Noël (mais oui vous devinez lequel, the only one !), des rois mages, de menu de fête, d'ambiance en soirée, de blagues à proscrire et de la Compagnie créole (à ne certainement pas proscrire). Branchez-vous dès 16h en ce 24 décembre pour déjà démarrer la fête dans une ambiance guillerette ;)

Casting et équipe Animateur Walid