En ce jeudi on ne déroge pas à la règle et on s'amuse durant 1h de cours déjantée, en compagnie de Walid, Raoul Reyers, Charlotte Dekoker et Jean-Jacques Jespers.



On se demandera ce qui se cache derrière le nombre 41, il sera aussi question d'amitié, de médias, de cavalerie, de réseaux sociaux, de transistors et de Cléopâtre. Ne quittez pas l'écoute ;)

Casting et équipe Animateur Walid