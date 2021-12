Il y en a un peu plus, on vous le met ! Ils vous accompagnent en ce mardi pour 1 heure de classe supplémentaire et décalée : Walid, Raoul Reyers, Olivier Fraipont et Benjamin Schoos. Avec au programme Blanche-Neige, la fin du monde, les droits et devoirs des animaux, Angela Merkel et matchistador, rien que ça ;)*