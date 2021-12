En ce mardi retrouvez autour de Walid : Raoul Reyers, Olivier Fraipont et Matthieu Peltier.



L'élève d'un jour : le plus sympathique et le plus grand des illusionnistes français (2 mètres 07 !) ERIC ANTOINE a concocté un nouveau spectacle étonnant, incroyable mélange d'humour et de magie... "Grandis un peu"



Et durant cette heure d'école un peu magique, il est question entre autres d'illusions, de roquette, de Maurane, de philosophie et d'amour !

Casting et équipe Animateur Walid