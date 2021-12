C'est reparti pour une nouvelle semaine !

En ce lundi il est question de fromage, de guignols, de chaussettes, de présidence, de météo et des Cadiens. Et d'appel aux dons pour Viva for life. Rendez-vous à 16h avec Walid, Raoul Reyers, Salvatore Di Bennardo et Edgar Szoc !

Casting et équipe Animateur Walid