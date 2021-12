En ce dernier jour de la semaine autour de Walid en direct et en studio : Raoul Reyers, Juan d'Oultremont et Réal Siellez.

L'élève d'un jour : PHILIPPE GELUCK pour une double actualité : les albums "Les mots du chat" et "Le chat déambule" (Casterman).

Il est question de félins, d'anti-vacc, de pause-café et de condamnés à mort (entre autres) !

