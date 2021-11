En ce mardi retrouvez autour de Walid Raoul Reyers, Michael Albas et Benjamin Schoos.

Et durant cette heure d'école décalée, il est question entre autres de cuju, d'eau de Vichy, de Josephine Baker, du fisc, de l'Opéra royal de Wallonie et de sport bénéfique pour la santé.

Casting et équipe Animateur Walid