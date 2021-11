Avec Walid, Raoul Reyers, Edgar Szoc et Corentin Candi. Invité : Pascal Claude, pour sa vie, son œuvre, et pour "La nuit des écrivains" qu’il co-présentera avec Myriam Leroy dès 21h du 10 au 11/11 au Théâtre 140, retransmis en direct sur La 1ère. Où il est question de littérature, de jour férié, de Renan Luce, d'écrivain, d'ennui et de costume d'Halloween.