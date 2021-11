Avec Walid, Raoul Reyers, Edgar Szoc et Corentin Candi.

Invité : Pascal Claude, pour sa vie, son oeuvre, et pour "La nuit des écrivains" qu'il co-présentera avec Myriam Leroy dès 21h du 10 au 11/11 au Théâtre 140, retransmis en direct sur La 1ère.

Où il est question de littérature, de jour férié, de Renan Luce, d'écrivain, d'ennui et de costume d'Halloween.

Casting et équipe Animateur Walid