Sacrés Belges ! : Un concentré des talents actuels de la scène musicale en Fédération Wallonie Bruxelles sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Un concentré des talents actuels de la scène musicale en Fédération Wallonie Bruxelles
ARNO ET SOFIANE PAMART ELLE ADORE LE NOIR
MARC MELIA OXITOCINES
BLACKWAVE THE ANTIDOTE ( Feat. WINSTON SURFSHIRT & BENNY SINGS)
BEESAU X PRIMERO UN JOUR DE MOINS
HALEHAN ET LEA RUE ATLANTIS
HARRY PANE TIME (FEAT MAIA FRANKOWSKI)
DAVID NUMWAMI BEATS
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
PEET 2 SENS (feat SWING) EDIT
SATCHEL HART LIQUID SUNSHINE
KONOBA THERE S ALWAYS SOMETHING WRONG
VIS A VIS CASSANDRA (FAKEAR REMIX)
INDIVIDUAL FRIENDS INDIVIDUAL FRIENDS
ARDEN SANS SOLEIL
DANIEL HELIN LE BONHEUR