DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)

OZYA THE ARMOUR

SAULE REBELLE REVEUR

ZAPPEUR PALACE DOUCE EPOQUE

SATCHEL HART LIQUID SUNSHINE

COLINE ET TOITOINE ONCE MORE

AKSAK MABOUL SILHOUETTES

MORGAN MALAISE

OSCAR AND THE WOLF OLIVER (RADIO EDIT)

NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES

LYLAC REBEL HEART

ROSCOE YOU WERE ALONE

KARIM BAGGILI D FIGHT

JOHN PARM NO SOUL FO SALE (FEAT FRASE)

BICHE DE VILLE PUSH ME

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN