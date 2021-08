Sacrés Belges ! : sur Auvio

Alexandra Vassen propose un rendez-vous pour repérer, redécouvrir et savourer le meilleur de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. La Première a toujours diffusé et soutenu nos artistes. Face aux difficultés actuelles du secteur musical, ce soutien s'est renforcé et se poursuit. Sacrés Belges ! fait la part belle aux artistes qui s'expriment en français. Chanson, pop, électro, folk, musiques urbaines... : un rendez-vous avec de nombreux talents de chez nous. Pour les mélomanes et les curieux.

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN