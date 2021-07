Une programmation d'Alexandra Vassen



NICOLAS MICHAUX PARROT

APRILE ON OPPRESSION

ILIONA UNE AUTRE VIE

DAVID NUMWAMI BEATS

STEPHANIE BLANCHOUD RENDEZ VOUS

COLINE AND TOITOINE OAEOA

MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS

INDIVIDUAL FRIENDS REGARDE

COLONEL FAITHMAN LOVE AVEC TOI

TELEX THE BEAT GOES ON OFF

BLACKWAVE RECLUSE

VIS A VIS CASSANDRA (FAKEAR REMIX)

AUREL HIER LA PLAGE

ZAPPEUR PALACE DOUCE EPOQUE

ALICE SPA TES MOTS D AMOUR

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER