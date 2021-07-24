Sacrés Belges ! : Un concentré des talents musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Un concentré des talents musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles
HARRY PANE TIME (FEAT MAIA FRANKOWSKI)
HALEHAN ET LEA RUE ATLANTIS
BRVT VAGUE
OZYA THE ARMOUR
LISZA TONINO
LUBIANA MAMY NIANGA
JEREMY WALCH FOLIE
BERTIER L ETINCELLE
FEL TWA
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
MARIE WARNANT LOVE IS THE ONLY WAY
ANGELE TA REINE
BALTHAZAR LOSERS (PURPLE DISCO MACHINE REMIX RADIO EDIT)
MICHEL LINDEN TA ROBE LEGERE
ISABELLE ANTENA LE POISSON DES MERS DU SUD