Sacrés Belges ! : sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Une programmation d'Alexandra Vassen
VIS A VIS CASSANDRA (FAKEAR REMIX)
CHARLES SCHILLINGS/CLEMENTINE CELARIE TENGO NADA
SAULE REBELLE REVEUR
CLAIRE LAFFUT MOJO
MOHA 30 YEARS FROM NOW
ZAPPEUR PALACE DOUCE EPOQUE
LISZA CANTA QUERIDA
CHICOS Y MENDEZ PARTE DE MI
MANON HANSAY FOR YOU TO LIKE ME
NOLA MANN BAD BIRDS
TURNER CODY LONELY DAYS IN HOLLYWOOD
SACHA TOOROP AUSSI BELLE EST DOUCE (radio edit)
GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER
OLIVE CA ROULE
CELENASOPHIA FOLIE REVIENS