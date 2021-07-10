Sacrés Belges ! : Bienvenue sur la planète musique en fédération Wallonie-Bruxelles: Du chic, des étincelles et des voyages intergalactiques sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Bienvenue sur la planète musique en fédération Wallonie-Bruxelles: Du chic, des étincelles et des voyages intergalactiques
APRILE CHEAP CHICK
OSCAR AND THE WOLF BREATHING
CHARLES WASTED TIME
YELLOWSTRAPS FRISSONS
BALTHAZAR LOSERS (PURPLE DISCO MACHINE REMIX RADIO EDIT)
PLASTIC BERTRAND TOUT PETIT LA PLANETE (SIMON LESAINT REMIX)
LUBIANA SELF LOVE
BERTIER L ETINCELLE
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
GREAT MOUNTAIN FIRE LOOK UP
PEET OUT
PRIMERO SEREIN
DAMIEN EVE
ALICE ON THE ROOF T AS QUITTE LA PLANETE
THE FEATHER SISTER