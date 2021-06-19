Sacrés Belges ! : Une heure pour découvrir et savourer le meilleur de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Une heure pour découvrir et savourer le meilleur de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles
BLACKWAVE RECLUSE
NOLA MANN BAD BIRDS
TEME TAN AMETHYS (COMPUPHONIC REMIX)
TANAE GOOD AS GOLD
MARIE WARNANT LOVE IS THE ONLY WAY
HARRY PANE TIME (FEAT MAIA FRANKOWSKI)
TESSA DIXSON TENDER ME (STEREOCLIP REMIX)
OKAMY SO WRONG (FEAT. NINA KORTEKASS)
JEREMY WALCH FOLIE
SASHA PREND VIE
ROMEO ELVIS TPA
YELLOWSTRAPS GOLDRESS (FEAT VYNK)
EMRY GHILL BREAKING LOOSE
INDIVIDUAL FRIENDS REGARDE
CHARLES WITHOUT YOU