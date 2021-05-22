Sacrés Belges ! : Un concentré des richesses de la création musicale actuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Un concentré des richesses de la création musicale actuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles
ELIA ROSE OH MY
FEN PROUD
EMRY GHILL BREAKING LOOSE
SAULE REBELLE REVEUR
LUBIANA MAMY NIANGA
LE MANOU BOULE DISCO
PEET OUT
L OR DU COMMUN NEGATIF
PIERRES LE SOIR
MICHEL LINDEN TA ROBE LEGERE
TELEX THE BEAT GOES ON OFF
BALTHAZAR LOSERS (PURPLE DISCO MACHINE REMIX RADIO EDIT)
Artiste découvert via mycourtcircuit.be:
ULTRAMORT CUL DE SAC
BLEDYBOYZ GWARA
CHICOS Y MENDEZ PARTE DE MI