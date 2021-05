Sacrés Belges ! : Actualités musicales en Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)

GREG HOUBEN LA MOUETTE

HARRY PANE TIME (FEAT MAIA FRANKOWSKI)

OSCAR AND THE WOLF JAMES (RADIO EDIT)

IMAINA GLASS BOX

CHARLES WITHOUT YOU

SHARKO SINCE YOU CALLED

FEL CHOCOLAT

OLA LONG NIGHT

YELLOWSTRAPS GOLDRESS (FEAT VYNK)

SAULE REBELLE REVEUR

CHICOS Y MENDEZ RESPIRA

Artiste découverte via mycourtcircuit.be

ANNA WINKIN MOON AND BACK

MOHA 30 YEARS FROM NOW

ILIONA RESTE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN