Sacrés Belges ! : Une programmation musicale d'Alexandra Vassen, présentée par Charlotte Dekoker sur Auvio

La Première - Culture
Sacrés Belges !
Une programmation musicale d'Alexandra Vassen, présentée par Charlotte Dekoker
PEET REVES (FEAT ZWANGERE GUY)
YELLOWSTRAPS FEAT ROMDERFUL LALALA
HARRY PANE TIME (FEAT MAIA FRANKOWSKI)
HALAHAN THE DANCE APART (FEAT LUARICES)
ANTOINE WIELEMANS SEL
NICOLAS VO FAST FOOD LOVER
PIA SALVIA DARK LONGING
BRVT CO2
VT5/8
PREZ J CROIS QUE C EST NORMAL
MAX LE DARON MAMA KOLLO
AUREL HIER LA PLAGE
YOGA BEAR SHARE WITH ME (RADIO EDIT)
BERODE LACHER L ECHELLE
CELENASOPHIA ME PLONGER DANS TES YEUX
TESSA DIXSON TENDER ME (SANDER W REMIX)
MARC MOULIN INTO THE DARK