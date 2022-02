Sacré français ! : Nicolas Wieërs / David Krakauer sur Auvio

Après deux éditions en ligne en raison de la crise sanitaire, le festival Balkan Trafik! s'annonce cette fois dans une version inédite, en plein air à Bruxelles et au Delta à Namur. Nicolas Wieërs, producteur et programmateur du festival nous rejoint pour présenter cette édition particulière qui se tiendra du 28 avril au 1er mai. Nous aurons accès à quelques noms et lignes directrices de cette manifestation qui laisse s'exprimer les Balkans à foison.



`Mazel of Cocktail Party' de David Krakauer - Pour son nouveau disque le clarinettiste et chanteur bien connu retrouve la musicienne Kathleen Tagg. Le résultat est enthousiasmant à souhait et l'enregistrement contient des voix rappées ou jammées, des instruments acoustiques ou électroniques. Le disque a été enregistré à New-York et est publié par le Label Bleu basé à Amiens dans le Nord de la France. Extraits !

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !