Sacré français ! : Bavardage et attraction sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Bavardage et attraction
ETIENNE DAHO VIRUS X (SAGE REWORK / RADIO EDIT)
USX & IZOARD TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)
GAEL FAYE RESPIRE
JULIETTE ARMANET ULTRA MODERNE SOLITUDE
JULIEN DORE LARME FATALE (FEAT EDDY DE PRETTO)
MIELE LE JOUR ET LA NUIT
ADRIEN GALLO ODYSSEE
HERVE COEUR POIDS PLUME
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR
CLAIRE LAFFUT SORORITE
LEOPOLDINE HH PSYCHOTROPIQUE
LOREN LOPEZ BRITISH ATTRACTION
JANE BIRKIN ROCKING CHAIR
MATHIEU BOOGAERTS QUAND J SERAI KO
PETER PETER CONVERSATION
APRILE & LEO FIFTY FIVE GET TO ME
JULIA DAIGLE USAGE DOMESTIQUE