Sacré français ! : Rencontres sous influence sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Rencontres sous influence
SEGA BODEGA NATUROPATHE (FEAT CHARLOTTE GAINSBOURG)
PEET OUT
PR2B MELANCOLIE
DANI TERREUR IL PLEUT ELLE M EN VEUT
NINO FERRER LA RUA MADUREIRA
ESTELLE BALDE KILE
PEUR BLEUE REVAGE
IAN CAULFIELD PLEIN D IMAGINATION
CLIO LA BELLE AFFAIRE
OKLOU GALORE (FEAT POMME & DANNY L HARLE)
STEPHANIE BLANCHOUD RENDEZ VOUS
CLARA LUCIANI LA CHANSON DE DELPHINE (FEAT VLADIMIR CAUCHEMAR)
VINCENT VENET SAINTANGE
FRANCK MONNET ANORAK
ANTOINE WIELEMANS SEL
CIRCUS CAFE DAYDRINKING
ALEX BEAUPAIN SORRY ANGEL