Sacré français ! : Rêves, vertiges et étincelles sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Rêves, vertiges et étincelles
GOSS COYOTE
ALEXIA GREDY VERTIGO
HECTOR TOMBER
POWERSOLO DES FILLES
TERRENOIRE MON AME SERA VRAIMENT BELLE POUR TOI (VERSION ORIGINALE)
ILIA D AILLEURS
LISALOU REVE PARTY
EDDY DE PRETTO NORMAL
OLIVIER TERWAGNE VOYAGE DANS LE TEMPS
YELLE JEUNE FILLE GARNEMENT
CLARA LUCIANI RESPIRE ENCORE
FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)
LIONNE JE VEUX DANSER
BERTIER L ETINCELLE
LAURA CAHEN LA JETEE
LEA RUE UNE MINUTE
VENDREDI SUR MER COMMENT TU VAS FINIR