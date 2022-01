Sacré français ! : Qui sont les artistes francophones les plus diffusés sur La Première en 2021? sur Auvio

Ce samedi à la façon d'un bon vieux hit-parade nous remontons le classement

du numéro 15 au numéro 1...

Au programme du suspense, des confirmations et des surprises!

Et pour écouter les titres classés du n° 30 au n° 16, rendez-vous sur Auvio

« Sacré français! », le hit-parade de l'année francophone sur La Première, ce samedi dès 19 heures sur La Première! »



DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)

FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU

DAVID NUMWAMI THEMA

OURS LA 5EME SAISON

L IMPERATRICE HEMATOME

BARBAGALLO DEBOUT

EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES

KESMAR JOHATSU (FEAT FLORE BENGUIGUI)

DOOWY L EAU DU BAIN

ROMEO ELVIS TPA

LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)

CLARA LUCIANI LE RESTE

FRANCOIZ BREUT DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE

MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS

Et le titre francophone le plus diffusé sur La Première en 2021 est l'artiste Belge

NOE PRESZOW avec sa chanson CETTE ROUTE LA

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !