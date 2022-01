Sacré français ! : Vérité et illusion sur Auvio

ICHON NOIR OU BLANC

Jingle

LIZZY LING ANIMAL

JUNIORE LA VERITE NUE

TODIEFOR DIX FOIS ( FEAT ROMEO ELVIS)

MOUZANAR LES ILLUSIONS PARISIENNES

PHELTO 22 APPELS MANQUES

LAURA CAHEN POUSSIERE

GAEL FAURE TU RISQUES QUOI

BENJAMIN BIOLAY TU ES MON AMOUR

SMAHLO ESILI

GINA ETE PEUR

YELLOWSTRAPS SI TU SAVAIS (FEAT SWING)

FRANCK MONNET DIFFERENTS

ROBI ON NE MEURT PLUS D AMOUR

DAVID NUMWAMI BEATS

SAULE REBELLE REVEUR

CORALIE CLEMENT C EST LA VIE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !