Sacré français ! : Vérité et illusion sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Vérité et illusion
ICHON NOIR OU BLANC
Jingle
LIZZY LING ANIMAL
JUNIORE LA VERITE NUE
TODIEFOR DIX FOIS ( FEAT ROMEO ELVIS)
MOUZANAR LES ILLUSIONS PARISIENNES
PHELTO 22 APPELS MANQUES
LAURA CAHEN POUSSIERE
GAEL FAURE TU RISQUES QUOI
BENJAMIN BIOLAY TU ES MON AMOUR
SMAHLO ESILI
GINA ETE PEUR
YELLOWSTRAPS SI TU SAVAIS (FEAT SWING)
FRANCK MONNET DIFFERENTS
ROBI ON NE MEURT PLUS D AMOUR
DAVID NUMWAMI BEATS
SAULE REBELLE REVEUR
CORALIE CLEMENT C EST LA VIE