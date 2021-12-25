Sacré français ! : Joyeux Noël! sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Joyeux Noël!
CHRISTOPHE NOEL BLANC
VOYOU IL NEIGE
LOUIS REVE POUR L HIVER
I AM X DOUCE NUIT
VERONIQUE SANSON/EDDY MITCHELL NOEL BLANC
HENRI SALVADOR VIVE LE VENT
SWINGLE SINGERS LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES
ETIENNE DAHO LES FLOCONS DE L ETE (REMIX PIERRE ROUSSEAU DU DUO PARADIS)
PIERRE LAPOINTE UN NOEL PERDU DANS PARIS
NOUVELLE VAGUE/COEUR DE PIRATE VOILA LES ANGES
MARINA CELESTE LE TEMPS ELASTIQUE
BARBARA HENDRICKS IL EST NE LE DIVIN ENFANT
CLARIKA C EST L HIVER
ALBIN DE LA SIMONE/JEANNE CHERHAL CES MOTS STUPIDES
BARBARA CARLOTTI LA NEIGE
AARON LE TUNNEL D OR
MICHEL FUGAIN TOUT VA CHANGER