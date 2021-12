Sacré français ! : Joyeux Noël! sur Auvio

CHRISTOPHE NOEL BLANC

VOYOU IL NEIGE

LOUIS REVE POUR L HIVER

I AM X DOUCE NUIT

VERONIQUE SANSON/EDDY MITCHELL NOEL BLANC

HENRI SALVADOR VIVE LE VENT

SWINGLE SINGERS LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES

ETIENNE DAHO LES FLOCONS DE L ETE (REMIX PIERRE ROUSSEAU DU DUO PARADIS)

PIERRE LAPOINTE UN NOEL PERDU DANS PARIS

NOUVELLE VAGUE/COEUR DE PIRATE VOILA LES ANGES

MARINA CELESTE LE TEMPS ELASTIQUE

BARBARA HENDRICKS IL EST NE LE DIVIN ENFANT

CLARIKA C EST L HIVER

ALBIN DE LA SIMONE/JEANNE CHERHAL CES MOTS STUPIDES

BARBARA CARLOTTI LA NEIGE

AARON LE TUNNEL D OR

MICHEL FUGAIN TOUT VA CHANGER

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !