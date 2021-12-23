Sacré français ! : Du satin et de la glace sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Du satin et de la glace
ETIENNE DAHO COMME UN IGLOO
CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE
POMME LES SEQUOIAS
CLARIKA BALLADE IRLANDAISE (UN ORANGER)
ANTOINE WIELEMANS DE L OR
JEAN LOUIS MURAT BATTLEFIELD
BERNARD LAVILLIERS MUSE
MIOSSEC NEIGE
MATHIEU SAIKALY CLICHE COSMIQUE
IAN CAULFIELD NE TE RETOURNE PAS
ADRIEN LEGRAND SOUFFLEUR DE FEU
OLIVIER TERWAGNE VOYAGE DANS LE TEMPS
HUBERT LENOIR OCTEMBRE (feat. Bonnie Banane)
HUBERT FELIX THIEFAINE LA STRATEGIE DE L INESPOIR
AUREL DESERT
BERTRAND BELIN NEIGE AU SOLEIL
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR